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11:11, 4 июля 2024Мир

Американист объяснил невозможность замены Байдена перед выборами

Американист Блохин усомнился в возможности выхода Байдена из президентской гонки

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин оценил вероятность выхода действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки. В беседе с «Лентой.ру» специалист усомнился в подобной возможности, назвав Байдена единственным кандидатом, сопоставимым с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что Байден выйдет из предвыборной гонки и его заменит вице-президент Камала Харрис.

«Если выбирать между снятием кандидатурой и провалом на выборах в конкурентной борьбе, то последний вариант хотя бы позволит сохранить лицо. Снять кандидатуру — это расписаться в своей полной недееспособности. Поэтому, мне кажется, Байден будет участвовать, но проиграет», — сказал Блохин.

Был бы другой кандидат — его бы уже давно поставили. Такие кандидаты, конечно есть, но проблема в том, что нужен человек, который будет по своей величине и популярности, харизме сопоставим с Трампом. Таких кандидатов нет ни у демократов, ни даже у республиканцев

Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог, американист

По мнению эксперта, демократы уже готовят стратегию обоснования своего поражения. «Задача демократов в том, чтобы к началу президентской гонки Трамп пришел максимально изнуренным и дискредитированным, чтобы он концентрировался на защите от исков, а не на президентской гонке», — отметил американист.

3 июля в Белом доме заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки после провала на дебатах с Трампом. Официальный представитель Карин Жан-Пьер сообщила, что политик лично опроверг сообщения о том, что он рассматривал такую возможность.

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      Кирилл Садовский
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