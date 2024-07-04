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17:46, 4 июля 2024Спорт

Бобровский объяснил выход с флагом России на чемпионский парад НХЛ

Хоккеист Бобровский: было важно выйти на чемпионский парад с российским флагом

Фото: Jim Rassol / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский объяснил выход с флагом России на чемпионский парад Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист заявил, что это было важным для россиян. Он добавил, что вдохновился примером российского бойца UFC Петра Яна, который вышел на бой в Майами под трек рэпера Басты.

Бобровский появился с флагом России на чемпионском параде НХЛ 30 июня. Церемония чествования команды после победы в Кубке Стэнли прошла в Форт-Лодердейле. Российский голкипер вместе с партнерами вышел на сцену и выступил с речью.

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон Ойлерс» в седьмом матче финальной серии НХЛ. Решающая встреча прошла на домашней арене «Флориды» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Бобровский отразил 23 броска из 24. Он выиграл Кубок Стэнли впервые в карьере.

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      Анастасия Борисова
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