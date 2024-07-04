Бывшее российское подразделение британского банка назвали «Хвоя банк»

Бывшую российскую структуру британской HSBC переименовали в «Хвоя банк»

Бывшее российское подразделение британского банка HSBC получило название «Хвоя банк». Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ пишет портал Frank Media.

Ранее входившая в зарубежную банковскую группу «дочка» в РФ называлась «Эйч-эс-би-си банк». Информация о новом наименовании структуры появилась 4 июля, отмечает издание. В выписке по «Хвоя банк» (Khvoya bank) говорится, что юрлицо было зарегистрировано в 1996 году, а в 2002-м получило ОГРН 1027739139075. Этот номер принадлежит «Эйч-эс-би-си банку», заметили в РБК.

Соглашение о продаже российского дочернего банка HSBC еще летом 2022 года было заключено с входящим в топ-40 кредитных организаций РФ Экспобанком. Сделка была закрыта только в мае 2024 года, тогда же новый владелец сообщил, что банк будет переименован.