Бывший футболист «Ливерпуля» устроил драку в Лондоне

Бывший футболист «Ливерпуля» Энди Кэрролл устроил драку в Лондоне

Бывший нападающий английского «Ливерпуля» Энди Кэрролл устроил драку в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, инцидент произошел в ресторане после семейного застолья. 35-летний футболист поссорился с посетителем, после чего они начали потасовку. В результате на Кэрроле порвали рубашку. Отмечается, что мужчина, дравшийся с Кэрролом, скрылся, когда к месту инцидента подбежали охранники.

Кэррол выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2013 год. С 2010 по 2012 год футболист играл за сборную Англию.

Ранее сообщалось, что перед матчем первого тура группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии болельщики команд устроили драку. Отмечалось, что группа разъяренных англичан напала на бар, где находились сербские фанаты.

