Экс-министра обороны Казахстана назначили новым генсеком ШОС

Экс-министр обороны Казахстана Ермекбаев назначен новым генсеком ШОС

Экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назначен новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает агентство «Казинформ».

Ермекбаев будет занимать должность генсека на период с 2025 по 2027 годы. Согласно уставу Секретариата ШОС, генсек назначается из числа граждан стран-членов на ротационной основе на три года без права продления полномочий на следующий срок.

В 2018-2019 годах Ермекбаев занимал должность министра обороны Казахстана. В 2023 году он был назначен на должность заместителя генсека ШОС.

Ранее в ходе саммита глав государств-членов ШОС Белоруссия официально вступила в состав организации. Президент республики Александр Лукашенко назвал присоединение Минска к ШОС подарком белорусскому народу.