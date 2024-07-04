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13:49, 4 июля 2024Бывший СССР

Экс-министра обороны Казахстана назначили новым генсеком ШОС

Экс-министр обороны Казахстана Ермекбаев назначен новым генсеком ШОС
Нурлан Ермекбаев

Нурлан Ермекбаев . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назначен новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает агентство «Казинформ».

Ермекбаев будет занимать должность генсека на период с 2025 по 2027 годы. Согласно уставу Секретариата ШОС, генсек назначается из числа граждан стран-членов на ротационной основе на три года без права продления полномочий на следующий срок.

В 2018-2019 годах Ермекбаев занимал должность министра обороны Казахстана. В 2023 году он был назначен на должность заместителя генсека ШОС.

Ранее в ходе саммита глав государств-членов ШОС Белоруссия официально вступила в состав организации. Президент республики Александр Лукашенко назвал присоединение Минска к ШОС подарком белорусскому народу.

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      Глеб Палехов
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