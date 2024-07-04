Иностранный футболист назвал сумму расходов для жизни в Москве

Футболист Антич заявил, что в месяц тратил в Москве примерно шесть тысяч евро

Бывший защитник подмосковных «Химок» серб Никола Антич назвал сумму расходов для жизни в Москве. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что в месяц тратил примерно 6 тысяч евро (более 570 тысяч рублей), из которых 2,5 тысячи уходили на оплату квартиры и еще 3,5 тысячи — на перелеты, еду и восстановление. «Мне было нормально — средне, но солидно. У меня два сына, так что в основном деньги уходили на семью», — подчеркнул он.

Антич выступал за «Химки» в 2023 году, проведя в составе команды 11 матчей. В настоящий момент он играет за сербский «Партизан».

Ранее футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал необходимую сумму для жизни в Москве. Полузащитник заявил, что его расходы в столице России доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц.