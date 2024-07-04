Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Юрико Миядзаки
Уимблдон (ж)
Томаш Махач
1:3
Завершен
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
Кентен Алис
2:2
5-й сет
live
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Аргентина
Завтра
04:00 (Мск)
Эквадор
Кубок Америки — 2024|1/4 финала
Диана Шнайдер
Завтра
13:00 (Мск)
Эмма Наварро
Уимблдон (ж)
Ян-Леннард Штруфф
Завтра
13:00 (Мск)
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
19:33, 4 июля 2024Спорт

Иностранный футболист назвал сумму расходов для жизни в Москве

Футболист Антич заявил, что в месяц тратил в Москве примерно шесть тысяч евро

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бывший защитник подмосковных «Химок» серб Никола Антич назвал сумму расходов для жизни в Москве. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что в месяц тратил примерно 6 тысяч евро (более 570 тысяч рублей), из которых 2,5 тысячи уходили на оплату квартиры и еще 3,5 тысячи — на перелеты, еду и восстановление. «Мне было нормально — средне, но солидно. У меня два сына, так что в основном деньги уходили на семью», — подчеркнул он.

Антич выступал за «Химки» в 2023 году, проведя в составе команды 11 матчей. В настоящий момент он играет за сербский «Партизан».

Ранее футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал необходимую сумму для жизни в Москве. Полузащитник заявил, что его расходы в столице России доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о невозможности прекратить огонь на Украине. Что мешает остановить конфликт?

      Российский «Кондор-ФКА» прошел летные испытания

      Репортер попыталась поцеловать прохожего в прямом эфире и довела коллег до истерики

      Увлекавшаяся эзотерикой россиянка откусила пальцы трехлетнему сыну

      Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снялась в купальнике для журнала

      Россиянин случайно встретил бывшую сожительницу и из ревности заколол ее ножом

      Марат Башаров извинился перед бывшими женами за избиения

      Федор Конюхов выдвинулся к месту начала новой экспедиции

      Песков допустил рассмотрение мирного плана Путина здравомыслящими людьми на Западе

      Подросток спасался от осы и сломал позвоночник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше