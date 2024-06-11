Футболист ЦСКА назвал необходимую сумму для жизни в Москве

Игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал необходимую сумму для жизни в Москве

Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал необходимую сумму для жизни в Москве. Об этом стало известно из его интервью YouTube-каналу PulNews.

«Мои расходы в Москве доходят до четырех-пяти тысяч долларов в месяц. Остаток от зарплаты отдаю членам семьи», — рассказал Файзуллаев. Он отказался раскрывать величину своего заработка, сославшись на запрет в контракте.

Полузащитник перешел в ЦСКА летом 2023 года. С тех пор он сыграл за московскую команду 32 матча, в которых забил пять мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о самой бессмысленной трате денег. «За два миллиона купил землю с теплицами в Краснодарском крае для выращивания клубники. Вкусная была, но сейчас там все простаивает: некогда этим заниматься», — признался Ещенко.