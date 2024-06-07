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13:42, 7 июня 2024Спорт

Экс-футболист «Спартака» рассказал о самой бессмысленной трате денег

Экс-игрок «Спартака» Ещенко: вложения в агробизнес были бессмысленной тратой
Андрей Ещенко

Андрей Ещенко. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о самой бессмысленной трате денег в своей жизни. Его слова приводит Sport24.

Ещенко заявил, что решил вложиться в агробизнес и купил землю с теплицами в Краснодарском крае для выращивания клубники. «Вкусная была, но сейчас там все простаивает: некогда этим заниматься. Вложил туда два миллиона — думаю, самая бессмысленная трата денег в жизни», — заключил он.

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2022 год. Всего в составе московского клуба защитник сыграл в 109 матчах, забил один мяч и сделал три результативные передачи. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как потратил несколько миллионов рублей за полтора дня после победы в чемпионате России. «Я решил собраться с друзьями, тоже отметить. Мы встретились в 10 утра. Дома были в 10 вечера следующего дня. За все время сменили 5-6 заведений», — вспомнил он.

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      Дарья Коршунова
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