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20:25, 4 июля 2024Моя страна

Китайский бизнесмен прибыл в Челябинск попробовать мороженое

Китайский бизнесмен прибыл в Челябинск оценить мороженое и творожные сырки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Владелец консалтингового склада из Китая прибыл в Челябинск попробовать продукты из местного натурального молока. Об этом пишет «Российская газета».

Бизнесмен приехал оценить выпускаемые в регионе сливочное масло, творожные сырки, йогурт и мороженое. По словам замминистра сельского хозяйства области Инны Подшиваловой, данный визит позволит выйти на рынок Китая с новыми продуктами, которые производятся на территории Челябинска.

«Мы продолжаем работу над экспортным профилем региона. Значительная доля в поставках за рубеж — продукты переработки зерна и масличных культур: мука, макароны, крупы, хлопья, кондитерские изделия, растительное масло. В ходе последнего визита мы познакомились с руководством китайских компаний, ориентированных на поставщиков из России, с работой логистических центров, бондовых зон», — рассказала она.

В июне был назван город России с самым вкусным сыром. Согласно опросу, проведенному аналитиками, 30 процентов россиян считают, что в Костроме делают самый вкусный сыр.

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      Екатерина Ештокина
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