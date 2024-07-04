Лукашенко встретился с генсеком ООН

Президент Белоруссии Лукашенко проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что Лукашенко и Гутерриш встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане.

3 июля генсек ООН прибыл в столицу Казахстана, чтобы принять участие в саммите ШОС. В тот же день на мероприятие прибыл президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча российского лидера с генеральным секретарем ООН пока не планируется в графике, но не исключается.