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13:08, 4 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко встретился с генсеком ООН

Президент Белоруссии Лукашенко проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что Лукашенко и Гутерриш встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане.

3 июля генсек ООН прибыл в столицу Казахстана, чтобы принять участие в саммите ШОС. В тот же день на мероприятие прибыл президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча российского лидера с генеральным секретарем ООН пока не планируется в графике, но не исключается.

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      Кристина Есикова
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