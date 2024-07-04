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18:18, 4 июля 2024Спорт

МИД Германии вызвал посла Турции после празднования гола на Евро-2024

МИД Германии вызвал посла Турции в связи с националистским жестом Демирала

Фото: Dan Mullan / Getty Images

МИД Германии вызвал посла Турции в связи с празднованием гола защитником национальной команды Мерихом Демиралом на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

МИД Германии не устроило, что футболист продемонстрировал жест, который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. Немцы назвали празднование спортсмена неприемлемым.

Демирал отпраздновал гол в ворота австрийцев в матче 1/8 финала Евро-2024 символом «Серых волков» (движения, в основе идеологии которого лежит пантюркизм — мечта о великой секулярной Турции, которая объединит все «туранские» народности на основе крови — прим. «Ленты.ру»). После этого Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование в отношении защитника.

3 июля сборная Турции одержала победу над командой Австрии со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2024. Демирал отметился в матче дублем.

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      Анастасия Борисова
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