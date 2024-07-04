На Украине заявили о подготовке ВСУ к решающему военному событию

Стариков: ВСУ готовятся к решающему военному событию в конце лета

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к решающему военному событию. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.

«Перед началом переговоров должна быть эскалационная составляющая», — объяснил Стариков.

По словам экс-полковника СБУ, украинская армия ожидает эскалацию конфликта в конце лета или начале осени. Он также выразил мнение, что если в августе-сентябре ВСУ не удастся переломить ход конфликта, Киев согласится на переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине в надежде на позитивные шаги со стороны Киева. Он объяснил, что перед этим необходимо договориться о переговорах.

Российский лидер также подчеркнул, что завершение конфликта с Украиной через посредников представляется ему маловероятным. При этом Путин отметил положительное отношение Москвы к посредничеству в формате, который использовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров по Украине.