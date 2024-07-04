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18:51, 4 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке ВСУ к решающему военному событию

Стариков: ВСУ готовятся к решающему военному событию в конце лета

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к решающему военному событию. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.

«Перед началом переговоров должна быть эскалационная составляющая», — объяснил Стариков.

По словам экс-полковника СБУ, украинская армия ожидает эскалацию конфликта в конце лета или начале осени. Он также выразил мнение, что если в августе-сентябре ВСУ не удастся переломить ход конфликта, Киев согласится на переговоры.

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      Екатерина Грищенко
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