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10:34, 4 июля 2024Бывший СССР

Путин приехал на саммит ШОС на отечественном Aurus

Президент России Путин прибыл на отечественном Aurus на саммит ШОС

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане на отечественном автомобиле Aurus, передает ТАСС.

Отмечается, что Путин пользуется Aurus для поездок по всей Астане. Другие лидеры стран, кроме Китая, воспользовались предоставленными Казахстаном машинами Mersedes. Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл на саммит во Дворец независимости на автомобиле китайского производства.

Ранее Путин на заседании совета глав государств членов ШОС заявил, что поддержание безопасности стран-членов организации остается одной из приоритетных задач объединения, для выполнения которой будет преобразована региональная антитеррористическая структура.

Российский лидер также подчеркнул, что на саммите утверждается программа сотрудничества по борьбе с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве организации.

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      Валентин Карант
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