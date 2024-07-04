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17:13, 4 июля 2024Мир

Путин раскрыл данные о попытке Запада остановить российских военных у Киева

Путин: Запад просил прекратить огонь, когда российские войска были у Киева

Фото: РИА Новости

В то время, когда российские войска были у Киева в 2022 году, Запад просил прекратить огонь. Об этом во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил президент России Владимир Путин, трансляция доступна на Telegram-канале Кремля.

В июне Путин выступил с мирным предложением по Украине. Он назвал два условия прекращения российской стороной огня в зоне проведения специальной военной операции. Одним из них является вывод украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Кроме того, согласно предложению российского лидера, власти Украины должны будут официально уведомить об отказе присоединения республики к НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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