Рособрнадзор назвал число захотевших пересдать один предмет на ЕГЭ выпускников

Рособрнадзор: более 116 тысяч выпускников решили пересдать один предмет ЕГЭ

Свыше 116 тысяч выпускников решили воспользоваться возможностью пересдачи одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая появилась в этом учебном году. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает ТАСС.

Пересдачи одной из дисциплин по выбору учащихся пройдут 4 и 5 июля. Выпускники подали заявления о пересдаче по всем предметам, представленным на ЕГЭ. Больше всего желающих — 31 тысяча человек — пересдать обществознание.

Предыдущий результат экзамена в случае пересдачи аннулируется. Результаты пересдаваемого ЕГЭ школьники получат не позднее 17 июля — до окончания приемной кампании в высшие учебные заведения, которая продлится до 25 июля.

С 2024 года у выпускников в России появилось право пересдать один из предметов ЕГЭ, если балл их не устроит. С предложением о возможности пересдать один предмет на ЕГЭ в год сдачи впервые выступил Путин в ходе послания Федеральному собранию. Повторные попытки для школьников, как он подчеркивал, должны пройти до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в следующих годах для школьников также сохранят возможность пересдачи одной дисциплины по выбору. Пересдача ЕГЭ на рейтинге абитуриента не отразится.