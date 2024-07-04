Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:49, 4 июля 2024Россия

Рособрнадзор назвал число захотевших пересдать один предмет на ЕГЭ выпускников

Рособрнадзор: более 116 тысяч выпускников решили пересдать один предмет ЕГЭ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Свыше 116 тысяч выпускников решили воспользоваться возможностью пересдачи одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая появилась в этом учебном году. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает ТАСС.

Пересдачи одной из дисциплин по выбору учащихся пройдут 4 и 5 июля. Выпускники подали заявления о пересдаче по всем предметам, представленным на ЕГЭ. Больше всего желающих — 31 тысяча человек — пересдать обществознание.

Предыдущий результат экзамена в случае пересдачи аннулируется. Результаты пересдаваемого ЕГЭ школьники получат не позднее 17 июля — до окончания приемной кампании в высшие учебные заведения, которая продлится до 25 июля.

С 2024 года у выпускников в России появилось право пересдать один из предметов ЕГЭ, если балл их не устроит. С предложением о возможности пересдать один предмет на ЕГЭ в год сдачи впервые выступил Путин в ходе послания Федеральному собранию. Повторные попытки для школьников, как он подчеркивал, должны пройти до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в следующих годах для школьников также сохранят возможность пересдачи одной дисциплины по выбору. Пересдача ЕГЭ на рейтинге абитуриента не отразится.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

      Миллионы мужчин по всему миру страдают от самой частой урологической болезни. Чем они рискуют?

      Реклама

      Пашинян рассказал о планах поднять отношения Армении и США до стратегического партнерства

      Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов из колоний

      В России два человека пострадали при ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю

      Рособрнадзор назвал число захотевших пересдать один предмет на ЕГЭ выпускников

      33-летний москвич искал табачный ларек и оказался пойман силовиками

      Женщина поймала самого крупного в мире большеротого окуня

      Синоптик предсказал самый жаркий день этого лета

      Майнеры устремились в африканскую страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше