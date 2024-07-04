Следователи выяснили размер заработка генерала Попова по делу о мошенничестве

Следствие считает, что генерал Попов получил 1 млн руб. от хищения металла

Следствие считает, что бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов получил один миллион рублей от хищения металла, выделенного в качестве гуманитарной помощи на возведение обороны в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил РИА Новости адвокат Сергей Буйновский.

По версии следствия, миллион рублей на расчетный счет Попова перевел генерал-лейтенант Олег Цоков, пояснил защитник. По его словам, в материалах дела говорится, что в организованную группу входили Цоков, Попов и Моисеев.

Следствие считает, что Цоков вовлек Попова в аферу, добавил адвокат.

Моисеев, как и Попов, находится под стражей.

Цокова не стало в зоне специальной военной операции летом 2023 года. Его наградили посмертно званием Героя России.

Ранее 4 июля сообщалось, что Моисеев частично погасил причиненный ущерб, вследствие чего его размер снизился со 130 до 100 миллионов рублей. Попову добавили статью 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»). Он не признает своей вины.