Следователи пересчитали ущерб по делу генерала Попова

Следствие снизило ущерб по делу генерала Попова до 100 млн руб

Генералу Попову предъявили окончательное обвинение. В его деле появилась новая статья

Начало событий в новости Генералу Попову предъявили окончательное обвинение. В его деле появилась новая статья

Следствие снизило сумму ущерба по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова до 100 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат.

Он не пояснил, в связи с чем следствие пересчитало размер ущерба. По данным ТАСС, второй фигурант дела — бизнесмен Моисеев частично погасил причиненный ущерб.

Попову вменяется хищение путем мошенничества металла, полученного в качестве гуманитарной помощи для строительства инженерных сооружений. Речь идет о возведении линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Первоначально ущерб оценивался в 130 миллионов рублей.

Ранее 4 июня стало известно, что генералу добавили статью 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

Вину Попов не признает.