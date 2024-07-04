Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 4 июля 2024Силовые структуры

Следователи пересчитали ущерб по делу генерала Попова

Следствие снизило ущерб по делу генерала Попова до 100 млн руб
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Генералу Попову предъявили окончательное обвинение. В его деле появилась новая статья

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следствие снизило сумму ущерба по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова до 100 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат.

Он не пояснил, в связи с чем следствие пересчитало размер ущерба. По данным ТАСС, второй фигурант дела — бизнесмен Моисеев частично погасил причиненный ущерб.

Попову вменяется хищение путем мошенничества металла, полученного в качестве гуманитарной помощи для строительства инженерных сооружений. Речь идет о возведении линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Первоначально ущерб оценивался в 130 миллионов рублей.

Ранее 4 июня стало известно, что генералу добавили статью 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

Вину Попов не признает.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без договоренностей о переговорах

      Россия впервые применила ФАБ-3000 под Красным Лиманом. Там находится база ВСУ для обороны Часова Яра и Тернова

      Влияние скандалов на гонорар Кологривого оценили

      Набиуллина анонсировала обсуждение шага повышения ключевой ставки

      Путин назвал невозможным завершение конфликта с Украиной через посредников

      Путин заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Путин заявил о бессмысленности общения с Радой в условиях узурпации власти на Украине

      Путин раскрыл данные о попытке Запада остановить российских военных у Киева

      Валуев отреагировал на отстранение назвавшего россиянина «русской свиньей» бойца MMA

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше