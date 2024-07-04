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10:25, 4 июля 2024Силовые структуры

Генералу Попову предъявили окончательное обвинение. В его деле появилась новая статья

Генерал-майору Ивану Попову добавили обвинение по статье о подлоге
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Военные следователи предъявили окончательное обвинение бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. По информации правоохранительных органов, в его деле появилась новая статья.

Попова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 292 («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства») УК России. Максимальное наказание за мошенничество — до десяти лет лишения свободы, за служебный подлог — до четырех лет.

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Адвокаты допустили прекращение дела при отправке Попова в зону СВО

По словам адвоката Сергея Буйновского, Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России позволяет приостановить расследование дела в отношении генерал-майора в случае его отправки в зону специальной военной операции (СВО). Чтобы реализовать это, непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, отметил он. Специалист также заявлял, что защита готовит соответствующие документы, в которых будет просить в законном порядке отправить Попова в зону СВО.

Адвокат Дмитрий Аграновский тоже допустил прекращение уголовного дела Попова при его успехах в зоне СВО. «Сама по себе отправка на СВО не является основанием для освобождения от уголовной ответственности», — добавил он.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Попова арестовали 21 мая

По ходатайству следствия Попова арестовали 21 мая.

Отмечалось, что генерал причастен к сбыту металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений. Речь идет о возведении линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что Киев объявил генерала Попова в международный розыск. Украинское следствие предъявило генералу обвинение в соответствии с частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи 437 («Ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц») Уголовного кодекса республики.

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