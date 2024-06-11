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05:26, 11 июня 2024Силовые структуры

Адвокат назвал вариант для прекращения следствия против Попова

Адвокат Буйновский: отправка генерала Попова на СВО позволит приостановить дело
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону специальной военной операции (СВО). Такой вариант в беседе с ТАСС назвал адвокат генерала Сергей Буйновский.

Чтобы реализовать его, непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону СВО.

Буйновский добавил, что защита готовит соответствующие документы, в которых будет просить в законном порядке отправить Попова в зону СВО.

Ранее суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела Ивана Попова. Его показания легли в основу дела, фигуранту предъявлено аналогичное обвинение.

Попова арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Вину Попов не признает, на судебном заседании он рассказал о боевых действиях в зоне СВО.

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      Марина Совина
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