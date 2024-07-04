Стало известно о постоянных контактах Путина и Лукашенко

За день в Астане Путин и Лукашенко поговорили пять раз

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пять раз за день пообщались на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Президенты Беларуси и России обстоятельно поговорили вчера, продолжили — сегодня. Насыщенная астанинская повестка не помешала — лидеры в течение дня уже переговорили раз пять. Советуем не переживать — Лукашенко и Путин в постоянном контакте», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимира Путина, Александра Лукашенко и других глав государств, приехавших в Казахстан на саммит ШОС, угощали куырдаком, сорбетом и брискетом. На фотографии меню перечислены салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, ванильное суфле с карамельным грильяжем, лаймовый сорбет и говяжий «Брискет» с картофелем по-деревенски.