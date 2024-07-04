Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

На саммите в Казахстане Путина и Лукашенко угощали чебуреками

Президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и других глав государств, приехавших в Казахстан на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), угощали куырдаком, сорбетом и брискетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На фотографии меню перечислены салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, ванильное суфле с карамельным грильяжем, лаймовый сорбет и говяжий «Брискет» с картофелем по-деревенски. В начале приема гостям подали филе каспийского осетра.

Участников саммита также накормили казахскими блюдами: тушпарой из говядины с бульоном и куырдаком из баранины. Тушпара напоминает суп с пельменями, а куырдак представляет собой жаркое из мяса и лука.

Саммит ШОС под председательством Казахстана проходит 3-4 июля в Астане. В организацию входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее сообщалось, что президенты России и Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо вместе позавтракали. Африканского лидера угостили салатом из подкопченной форели с щавелем и огурцами, пельменями с перепелкой и грибами лисичками, супом из кабачков с плавленым сыром и щербетом из крыжовника.