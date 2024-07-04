Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:15, 4 июля 2024Из жизни

Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

На саммите в Казахстане Путина и Лукашенко угощали чебуреками

Фото: Sultan Dosaliev / Kyrgyz Presidential Press Service / Reuters

Президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и других глав государств, приехавших в Казахстан на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), угощали куырдаком, сорбетом и брискетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На фотографии меню перечислены салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, ванильное суфле с карамельным грильяжем, лаймовый сорбет и говяжий «Брискет» с картофелем по-деревенски. В начале приема гостям подали филе каспийского осетра.

Участников саммита также накормили казахскими блюдами: тушпарой из говядины с бульоном и куырдаком из баранины. Тушпара напоминает суп с пельменями, а куырдак представляет собой жаркое из мяса и лука.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Материалы по теме:
Блюда из России попали в список самой отвратительной еды мира. Они соперничали с разложившимся мясом и пудингом из крови
Блюда из России попали в список самой отвратительной еды мира. Они соперничали с разложившимся мясом и пудингом из крови
12 декабря 2023
Си Цзиньпин накормил Путина китайской едой. Что понравилось президенту России больше всего?
Си Цзиньпин накормил Путина китайской едой. Что понравилось президенту России больше всего?
17 мая 2024

Саммит ШОС под председательством Казахстана проходит 3-4 июля в Астане. В организацию входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее сообщалось, что президенты России и Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо вместе позавтракали. Африканского лидера угостили салатом из подкопченной форели с щавелем и огурцами, пельменями с перепелкой и грибами лисичками, супом из кабачков с плавленым сыром и щербетом из крыжовника.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

      Названа вложившая миллиарды долларов в российскую экономику страна

      Захарова обвинила председателя Генассамблеи ООН в нарушении полномочий

      Начата проверка по заявлению генерала Попова о госизмене

      Лукашенко назвал причину конфликта на Украине

      Путин рассказал об участии России в урегулировании конфликта в Газе

      Внешность Кристины Агилеры раскритиковали в сети словами «точно Оземпик»

      Раскрыто главное последствие ударов ВС РФ по украинским аэродромам

      В Грузии захотели перезагрузить отношения с США

      У популярной российской блогерши обнаружили рак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше