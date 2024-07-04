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09:41, 4 июля 2024Спорт

В МОК высказались о возможной отмене Олимпийских игр-2024

В МОК опровергли информацию о возможной отмене Олимпийских игр-2024 в Париже

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о возможной отмене Олимпийских игр-2024. Заявление приводится на странице организации в соцсети X.

В МОК опровергли данную информацию. «Это, очевидно, часть текущей кампании по дезинформации против Франции, МОК и его президента, а также Олимпийских игр. Это не имеет фактического основания», — подчеркнуто в сообщении.

Информация о возможной отмене Игр-2024 появилась на фоне массовых беспорядков во Франции. Они начались после оглашения первых итогов выборов в парламент страны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял об угрозе гражданской войны.

Проведение Олимпиады-2024 в Париже запланировано с 26 июля по 11 августа.

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      Андрей Стрельцов
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