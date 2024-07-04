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17:23, 4 июля 2024Бывший СССР

В Приднестровье обвинили ПА ОБСЕ в ведении гибридной войны против ПМР

МИД ПМР обвинил ПА ОБСЕ в ведении гибридной войны против ПМР

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Парламентская ассамблея ведет против непризнанной Приднестровской Молдавской республики гибридную войну. В этом организацию обвинило министерство иностранных дел Приднестровья, говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в связи с резолюцией ПА ОБСЕ.

«МИД ПМР заявляет решительный протест в связи с лживыми обвинениями и предвзятыми оценками, содержащимися в тексте резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел в Приднестровье. Расцениваем инцидент как соучастие ПА ОБСЕ в гибридной войне против Приднестровья», — подчеркнули в МИД ПМР.

Власти Приднестровья добавили, что считают показательным игнорирование в резолюции ПА ОБСЕ фактов массовых нарушений прав граждан Приднестровья из-за ограничительных мер, поборов и репрессий со стороны Кишинева, а также беспрецедентной террористической угрозы, которой подвергается ПМР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ПА ОБСЕ рискует стать политическим рудиментом после приостановки участия России. По ее словам, организация все больше уходит от своего основного предназначения.

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      Александр Курбатов
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