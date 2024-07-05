Байден допустил абсурдную оговорку во время интервью

Байден дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. Политик дал интервью филадельфийскому радио WURD.

«Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом», — заявил Байден.

Как оказалось, Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы. Когда Байден сам стал главой США, то назначил на пост вице-президента темнокожую женщину Камалу Харрис.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что Джо Байден выходит из предвыборной гонки и его заменит вице-президент Камала Харрис.

Кроме того, ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что демократы скрывали правду о состоянии здоровья Байдена. Представители экс-президента отметили, что американской общественности врут и Джо Байден на самом деле слабый и не в состоянии занимать должность президента США.