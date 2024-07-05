Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
1:2
Завершен
Эмма Наварро
Уимблдон (ж)
Ян-Леннард Штруфф
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
1:2
Завершен
Паула Бадоса
Уимблдон (ж)
Испания
2:1
Завершен
Германия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/4 финала
Зенит
1:0
Завершен
Тальерес
Winline Летний Кубок РПЛ
Португалия
0:0
Завершен
Франция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/4 финала
00:45, 6 июля 2024Спорт

Франция в серии пенальти победила Португалию и вышла в полуфинал Евро

Сборная Франция в серии пенальти победила Португалию и вышла в полуфинал Евро

Фото: Carmen Jaspersen / Reuters

Сборная Франции в серии пенальти победила Португалию в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 5 июля, в Гамбурге. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В овертайме команды также не смогли отличиться, и судьба матча решалась в серии пенальти. В ней точнее были французы — 5:3.

В полуфинале Франция сыграет с Испанией, которая в своем четвертьфинале в овертайме победила Германию . Матч состоится 9 июля.

Финал чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине. Действующим обладателем титула является Италия, которая прекратила борьбу на нынешнем турнире.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы переговоры попавших под атаку Patriot российских пилотов

      Жители Турции увидели в небе падающий метеорит

      Германия вылетела с домашнего Евро, Франция по пенальти обыграла Португалию. Как прошли первые матчи 1/4 финала Евро

      В Иране завершился второй тур президентских выборов

      На Украине сообщили о взрывах в Сумах

      Стоимость красной икры достигла исторического максимума в России

      Новосибирские свиньи сбежали с фермы и разгромили могилы погибших на СВО военных

      Франция в серии пенальти победила Португалию и вышла в полуфинал Евро

      В России создали систему «Зонт» для защиты от дронов

      Фицо впервые после покушения появился на публике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше