Губернатор обратился к жителям после перехвата десяти дронов над Ростовской областью

Ростовский губернатор Голубев призвал не приближаться к месту падения дронов

Глава Ростовской области Василий Голубев обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам обнаруженных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой просьбой он выступил на фоне уничтожения над регионом десяти дронов, сообщение губернатора опубликовано в его Telegram-канале.

«Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки, - не приближаться к месту опасных находок, а тем более, не трогать их», — написал губернатор. Он также призвал сообщать об опасных находках по номеру телефона 112 или в правоохранительные органы

Этой ночью дроны ВСУ пытались атаковать Ростовскую область, в результате были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. Целью атаки могла быть ТЭЦ-2.

Всего в ночь с 4 на 5 июля Украина выпустила по России полсотни беспилотников. Силы ПВО сбили 14 дронов над Кубанью, 26 — над Запорожской, 10 — над Ростовской областью.