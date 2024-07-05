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08:00, 5 июля 2024Россия

Губернатор обратился к жителям после перехвата десяти дронов над Ростовской областью

Ростовский губернатор Голубев призвал не приближаться к месту падения дронов
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Ростовской области Василий Голубев обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам обнаруженных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой просьбой он выступил на фоне уничтожения над регионом десяти дронов, сообщение губернатора опубликовано в его Telegram-канале.

«Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки, - не приближаться к месту опасных находок, а тем более, не трогать их», — написал губернатор. Он также призвал сообщать об опасных находках по номеру телефона 112 или в правоохранительные органы

Этой ночью дроны ВСУ пытались атаковать Ростовскую область, в результате были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. Целью атаки могла быть ТЭЦ-2.

Всего в ночь с 4 на 5 июля Украина выпустила по России полсотни беспилотников. Силы ПВО сбили 14 дронов над Кубанью, 26 — над Запорожской, 10 — над Ростовской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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