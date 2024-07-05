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19:35, 5 июля 2024Спорт

«Матч ТВ» объяснил отказ от покупки прав на показ еврокубков

«Матч ТВ» объяснил отказ от покупки прав на показ еврокубков их ценой

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» объяснила отказ от покупки прав на трансляцию еврокубков. Об этом сообщает «РБК Спорт».

По словам представителей телеканала, их не устроили условия. «Вопреки существующим мнениям, телеканал живет "в рынке" и не может позволить себе траты, которые даже близко не приблизятся к окупаемости. Для понимания: речь идет о десятках миллионов евро», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу Чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Лигу конференций УЕФА. Согласно контракту, сервис получит эксклюзивные права на показ турниров с сезона 2024/2025.

У «Матч ТВ» с 2020 года был контракт на показ еврокубков. Он истек по окончании сезона 2023/2024.

В минувшем сезоне Лигу чемпионов выиграл мадридский «Реал», победителем Лиги Европы стала итальянская «Аталанта». Лигу конференций выиграл греческий «Олимпиакос». Квалификация турниров в следующем сезоне стартует в июле.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках.

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      Алексей Гусев
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