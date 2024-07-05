Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
Сегодня
13:00 (Мск)
Эмма Наварро
Уимблдон (ж)
Ян-Леннард Штруфф
Сегодня
15:10 (Мск)
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
Сегодня
13:00 (Мск)
Паула Бадоса
Уимблдон (ж)
Испания
Сегодня
19:00 (Мск)
Германия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/4 финала
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Тальерес
Winline Летний Кубок РПЛ
Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/4 финала
14:10, 5 июля 2024Спорт

Названа альтернатива Сене для проведения заплывов на Олимпиаде

Плавание на Олимпиаде пройдет в Вэр-Сюр-Марне, если Сена останется грязной

Фото: Michel Stoupak

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге назвал альтернативное место для проведения соревнований по марафонскому плаванию на случай, если Сена останется грязной. Его слова приводит L'Équipe.

«Чтобы гарантировать спортсменам проведение состязаний, мы предусмотрели запасную площадку — площадку для гребли на байдарках и каноэ в Вэр-Сюр-Марн, где есть все необходимое для проведения соревнований», — заявил Эстанге. Он отметил, что плавание в рамках триатлона также может быть перенесено или отменено по погодным условиям.

Ранее экологи провели тесты и выяснили, что качество воды в Сене не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. При этом последние исследования, проведенные в конце июня, показали улучшение качества воды до допустимых значений.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. В ЕС возмущены этим визитом

      Бывшую сотрудницу МГУ осудят за кражу картины стоимостью шесть миллионов рублей

      12-летний школьник поймал большегубого чукучана и установил новый рекорд

      Кадыров показал трофей из зоны СВО

      Президент Литвы заявил о вреде авторитету Венгрии от визита Орбана в Москву

      УЕФА дисквалифицировал двух игроков за жесты на Евро-2024

      Венгрия уведомила НАТО о визите Орбана в Москву

      Россияне назвали условие для возвращения в офис с удаленки

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Отар Кушанашвили опубликовал видео из больницы и рассказал о своих сожалениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше