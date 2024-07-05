Названа альтернатива Сене для проведения заплывов на Олимпиаде

Плавание на Олимпиаде пройдет в Вэр-Сюр-Марне, если Сена останется грязной

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге назвал альтернативное место для проведения соревнований по марафонскому плаванию на случай, если Сена останется грязной. Его слова приводит L'Équipe.

«Чтобы гарантировать спортсменам проведение состязаний, мы предусмотрели запасную площадку — площадку для гребли на байдарках и каноэ в Вэр-Сюр-Марн, где есть все необходимое для проведения соревнований», — заявил Эстанге. Он отметил, что плавание в рамках триатлона также может быть перенесено или отменено по погодным условиям.

Ранее экологи провели тесты и выяснили, что качество воды в Сене не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. При этом последние исследования, проведенные в конце июня, показали улучшение качества воды до допустимых значений.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.