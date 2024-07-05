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09:53, 5 июля 2024Культура

Никита Михалков объяснил свои слова о «нерукопожатных артистах»

Режиссер Михалков назвал нерукопожатными «отвернувшихся от страны» артистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский режиссер Никита Михалков объяснил свои слова о нерукопожатных артистах и прокомментировал заявление первого зампреда председателя Комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко. Его слова приводит aif.ru.

Драпеко заявила, что все деятели культуры могут самостоятельно принимать решение о том, поддерживать или нет политику государства. «Я никогда не говорил про обязательства поддерживать политику властей, я говорил об отвернувшихся от своей страны. И о том, что те, кто уехал — видны, а есть думающие и делающие так же за спиной и при этом остающиеся здесь», — возразил ей кинематографист.

Михалков подчеркнул, что крайне важно понимать, «что происходит за кадром и за сценой». «И не могу не отметить, что ваши слова можно трактовать двояко, что вызывает у меня беспокойство и страх опасности неточных трактовок, тем более на таком уровне», — обратился режиссер к Драпеко.

Ранее Михалков рассказал о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры». По словам кинематографиста, речь идет об артистах, которые работают в РФ, но не поддерживают политику властей. Он назвал их более опасными людьми по сравнению с теми, кто покинул страну.

Позднее Драпеко дала оценку словам режиссера. «До тех пор, пока эти люди не начали предпринимать каких-либо действий, направленных на подрыв государства, они не являются нашими открытыми врагами. И то, что они не хотят никуда уезжать, это совершенно нормально», — подчеркнула она.

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      Мария Рюрикова
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