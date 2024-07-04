В Госдуме дали оценку словам Михалкова о «нерукопожатных деятелях культуры»

В Госдуме не поддержали слова Михалкова о «нерукопожатных деятелях культуры»

Оценку словам режиссера Никиты Михалкова о «нерукопожатных деятелях культуры» дала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Ее слова приводит «Ридус».

Драпеко заявила, что все деятели культуры могут самостоятельно принимать решение о том, поддерживать или нет политику государства. «До тех пор, пока эти люди не начали предпринимать каких-либо действий, направленных на подрыв государства, они не являются нашими открытыми врагами. И то, что они не хотят никуда уезжать, это совершенно нормально», — отметила она.

Спикер подчеркнула, что в случае совершения антигосударственных действий против таких людей будут приняты соответствующие меры. «Безусловно, подобные деятели могут попробовать что-либо предпринять в дальнейшем, и мы понимаем эту опасность», — заключила она.

Ранее Михалков рассказал о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры». По словам кинематографиста, речь идет об артистах, которые работают в РФ, но не поддерживают политику властей. Он назвал их более опасными людьми, чем те, кто покинул страну.