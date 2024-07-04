Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:51, 4 июля 2024Культура

В Госдуме дали оценку словам Михалкова о «нерукопожатных деятелях культуры»

В Госдуме не поддержали слова Михалкова о «нерукопожатных деятелях культуры»

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Оценку словам режиссера Никиты Михалкова о «нерукопожатных деятелях культуры» дала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Ее слова приводит «Ридус».

Драпеко заявила, что все деятели культуры могут самостоятельно принимать решение о том, поддерживать или нет политику государства. «До тех пор, пока эти люди не начали предпринимать каких-либо действий, направленных на подрыв государства, они не являются нашими открытыми врагами. И то, что они не хотят никуда уезжать, это совершенно нормально», — отметила она.

Спикер подчеркнула, что в случае совершения антигосударственных действий против таких людей будут приняты соответствующие меры. «Безусловно, подобные деятели могут попробовать что-либо предпринять в дальнейшем, и мы понимаем эту опасность», — заключила она.

Ранее Михалков рассказал о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры». По словам кинематографиста, речь идет об артистах, которые работают в РФ, но не поддерживают политику властей. Он назвал их более опасными людьми, чем те, кто покинул страну.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

      В Госдуме дали оценку словам Михалкова о «нерукопожатных деятелях культуры»

      Вступившего в легион «Свобода России» мужчину осудили на 20 лет за госизмену

      Раскрыта схема мошенничества с помощью информации о военнопленных

      Путин высказался об отношениях с Тегераном после выборов в Иране

      Зеленский заявил об отсутствии вооружения у 14 украинских бригад

      Зеленский отверг идею прекращения огня

      Екатерину Варнаву в купальнике сравнили в сети с Пенелопой Крус

      В России начнут следить за вечной мерзлотой

      Задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше