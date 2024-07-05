Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:40, 5 июля 2024Ценности

Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде

36-летняя блогерша Оксана Самойлова снялась в откровенном топе и кожаных брюках
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-акканута (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 36-летняя инфлюэнсерша позировала в укороченном топе без бретелей и с плотными чашками, которые демонстрировали ее грудь. Помимо этого, звезда надела кожаные брюки в тон, которые подчеркнули ее фигуру.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Свой образ Самойлова завершила широким чокером и крупными серьгами. Кроме того, знаменитости сделали прическу с частично собранными волосами и яркий мейкап с акцентом на глаза.

В июне Оксана Самойлова снялась в облегающем топе без бюстгальтера. Инфлюэнсерша предстала перед камерой в облегающем белом кроп-топе, который обнажал ее живот. П

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал одно из ключевых условий завершения конфликта с Украиной. На чем настаивает Москва?

      Россиянин пришел в организацию к жене и 30 раз ударил ее ножом

      Россиянин расправился с новой знакомой из-за оскорбления и получил восемь лет колонии

      «Калашников» запустил гальваническую линию для производства оружия

      Казахстан начал задерживать российские грузовые фуры

      Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде

      Раскрыт возможный план Украины относительно F-16

      Российские спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Компания из США привлекла миллионы долларов на создание экологичной кожи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше