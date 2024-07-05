36-летняя блогерша Оксана Самойлова снялась в откровенном топе и кожаных брюках

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-акканута (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 36-летняя инфлюэнсерша позировала в укороченном топе без бретелей и с плотными чашками, которые демонстрировали ее грудь. Помимо этого, звезда надела кожаные брюки в тон, которые подчеркнули ее фигуру.

Свой образ Самойлова завершила широким чокером и крупными серьгами. Кроме того, знаменитости сделали прическу с частично собранными волосами и яркий мейкап с акцентом на глаза.

В июне Оксана Самойлова снялась в облегающем топе без бюстгальтера. Инфлюэнсерша предстала перед камерой в облегающем белом кроп-топе, который обнажал ее живот. П