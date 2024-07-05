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12:37, 5 июля 2024Спорт

Первая ракетка России объяснила отказ от Олимпийских игр

Теннисистка Касаткина заявила, что играть на Олимпиаде-2024 будет неправильно

Фото: Shaun Brooks / Globallookpress.com

Российская теннисистка Дарья Касаткина объяснила в интервью YouTube-каналу Tennis Channel, почему отказалась от участия в Олимпийских играх-2024.

Спортсменка сочла, что играть на Олимпиаде будет неправильно. «Олимпиада — это нечто такое, куда ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь поехать туда и показать свой максимум. А я не чувствую так», — заявила она.

Касаткина — первая ракетка России. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил ей участвовать в Играх в Париже, но теннисистка отказалась от приглашения.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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