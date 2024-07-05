Плющенко рассказал о максимальном гонораре за шоу

Плющенко: максимальный гонорар за выход в шоу составлял 150 тысяч долларов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о самом большом гонораре за участие в шоу. Его слова приводит РИА Новости.

Плющенко заявил, что у каждого участника шоу есть своя цена. «Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар 1000 долларов. Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход», — поделился он, отметив, что был одним из самых дорогих спортсменов.

Фигурист рассказал, что хорошим источником заработков были турниры Pro-Am, где выступали профессионалы и любители. По его словам, там платили баснословные деньги.

Ранее Плющенко назвал сумму для проведения соревнования с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Он заявил, что готов встретиться с соперником на льду за 10 миллионов рублей.