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10:49, 5 июля 2024Спорт

Плющенко рассказал о максимальном гонораре за шоу

Плющенко: максимальный гонорар за выход в шоу составлял 150 тысяч долларов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о самом большом гонораре за участие в шоу. Его слова приводит РИА Новости.

Плющенко заявил, что у каждого участника шоу есть своя цена. «Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар 1000 долларов. Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход», — поделился он, отметив, что был одним из самых дорогих спортсменов.

Фигурист рассказал, что хорошим источником заработков были турниры Pro-Am, где выступали профессионалы и любители. По его словам, там платили баснословные деньги.

Ранее Плющенко назвал сумму для проведения соревнования с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Он заявил, что готов встретиться с соперником на льду за 10 миллионов рублей.

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