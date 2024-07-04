Плющенко назвал сумму для соревнования с Ягудиным

Плющенко заявил, что готов соревноваться с Ягудиным за десять миллионов рублей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал сумму для проведения соревнования с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Его слова приводит РИА Новости.

Плющенко заявил, что готов соревноваться с Ягудиным за десять миллионов рублей. «Найдутся желающие заплатить — обязательно увидите меня на льду», — подчеркнул он, добавив, что для этого восстанавливает тройной аксель.

9 марта Ягудин второй раз подряд одержал победу в турнире по шоу-программам «Русский вызов». В качестве призовых он получил пять миллионов рублей. После этого появилась информация о том, что в следующем сезоне шоу-программ возможно соперничество между Ягудиным и Плющенко.

Ягудин выиграл Олимпийские игры 2002 года в одиночном катании. На тех же соревнованиях Плющенко стал серебряным призером. Позже он взял золото в личном турнире на ОИ-2006 и в командных соревнованиях на Играх-2014.