Победитель Олимпиады-1980 умер в возрасте 77 лет

Победитель Олимпиады-1980 Николай Корольков умер в возрасте 77 лет

Олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве в конном спорте Николай Корольков умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации конного спорта России.

Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются. Прощание с Корольковым состоится 6 июня в Аксае в Ростовской области.

«До последних дней Николай Павлович оставался верен конному спорту — тренировал спортсменов, посещал крупнейшие соревнования, всегда был близок к лошадям и людям, увлеченным ими», — говорится в сообщении.

Корольков на Играх-1980 взял золото в командной выездке. Он также стал серебряным призером в личной выездке. Те соревнования бойкотировали США и большинство западных стран.