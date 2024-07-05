Появились кадры уничтожения одного из атаковавших Ростов-на-Дону беспилотников

Опубликованы кадры уничтожения одного из атаковавших Ростов-на-Дону дронов

В сети появились кадры уничтожения одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать Ростов-на-Дону. Видеозапись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как в темном небе появляется яркая точка. Предварительно, это результат работы сил противовоздушной обороны (ПВО). «Там что-то бабахает в небе», — слышен голос за кадром.

Местные жители рассказали, что ночная атака на город была одной из самых массированных за последнее время. Из-за падения обломков летательных аппаратов начался пожар. Никто, предварительно, не пострадал.

Этой ночью дроны ВСУ пытались атаковать Ростовскую область, в результате были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. Целью атаки могла быть ТЭЦ-2.

Всего в ночь с 4 на 5 июля Украина выпустила по России полсотни беспилотников. Силы ПВО сбили 14 дронов над Кубанью, 26 — над Запорожской, 10 — над Ростовской областью.