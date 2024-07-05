Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 5 июля 2024Россия

Появились кадры уничтожения одного из атаковавших Ростов-на-Дону беспилотников

Опубликованы кадры уничтожения одного из атаковавших Ростов-на-Дону дронов
СюжетПожар в Ростовской области

В сети появились кадры уничтожения одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать Ростов-на-Дону. Видеозапись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как в темном небе появляется яркая точка. Предварительно, это результат работы сил противовоздушной обороны (ПВО). «Там что-то бабахает в небе», — слышен голос за кадром.

Местные жители рассказали, что ночная атака на город была одной из самых массированных за последнее время. Из-за падения обломков летательных аппаратов начался пожар. Никто, предварительно, не пострадал.

Этой ночью дроны ВСУ пытались атаковать Ростовскую область, в результате были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. Целью атаки могла быть ТЭЦ-2.

Всего в ночь с 4 на 5 июля Украина выпустила по России полсотни беспилотников. Силы ПВО сбили 14 дронов над Кубанью, 26 — над Запорожской, 10 — над Ростовской областью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие прекратило дело о мошенничестве против генерала Цокова. Он погиб год назад при ракетном ударе ВСУ

      Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику на спортивной площадке в российском городе

      Женщина поймала себя на влечении к пожилым мужчинам и обеспокоилась

      В подполье сообщили об ударе по центру подготовки украинских диверсантов-подводников

      Стала известна личность нового премьера Британии после поражения консерваторов на выборах

      Рособрнадзор опроверг историю с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ

      Россиянин расправился с приятелем из-за конфликта и получил десять лет колонии

      В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ бежавших с позиций украинских солдат

      Лидер лейбористов Британии выступил с обещанием

      Курс биткоина рухнул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше