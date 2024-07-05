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18:30, 5 июля 2024Наука и техника

«Прогресс МС-28» испытают на герметичность

«Роскосмос»: «Прогресс МС-28» доставили в вакуумную камеру для испытаний

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» доставлен в вакуумную камеру монтажно-испытательного корпуса площадки 254 космодрома Байконур для проведения испытаний на герметичность. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Цикл пневмовакуумных испытаний с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах проводится для контроля герметичности отсеков и пневмогидромагистралей корабля в наземных условиях», — заявили в госкорпорации.

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1 июля сообщалось, что «Прогресс МС-28» был доставлен для проведения испытаний в безэховую камеру площадки 254 космодрома Байконур.

В июне госкорпорация сообщила, что на космодром Байконур доставлены две ракеты «Союз-2.1а», предназначенные для запусков кораблей «Союз МС-26» и «Прогресс МС-29».

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» запланирован на август 2024 года.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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