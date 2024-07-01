«Прогресс МС-28» доставили в безэховую камеру для испытаний

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-28» доставлен в безэховую камеру для испытаний

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» доставлен в безэховую камеру монтажно-испытательного корпуса площадки 254 космодрома Байконур для проведения испытаний. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Безэховая камера технического комплекса представляет собой специализированное помещение, покрытое изнутри радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства», — напоминает госкорпорация.

После того как в ближайшие сутки специалисты на космодроме проверят работу радиотехнической аппаратуры системы сближения и стыковки корабля, он будет возвращен на рабочее место техкомплекса для дальнейшей подготовки к пуску.

В июне госкорпорация сообщила, что на космодром Байконур доставлены две ракеты «Союз-2.1а», предназначенные для запусков кораблей «Союз МС-26» и «Прогресс МС-29».

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» запланирован на август 2024 года.