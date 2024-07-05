Работников для рынка труда России нашли в азиатской стране

В Россию в 2024 году собрались пригласить тысячу работников из Шри-Ланки

Около тысячи специалистов со Шри-Ланки планируется найти, подготовить и пригласить на работу в РФ в 2024 году, со ссылкой на информацию российского АО «Интруд», сообщает ТАСС.

Квоту для сотрудников из азиатской страны, которых собираются привлекать к работе на текстильных и пищевых производствах, а также в агропромышленном комплексе южных регионов России, в 2025 году намерены расширить в несколько раз.

По словам руководителя представительства Россотрудничества в государстве Марии Поповой, компания во время тематических встреч и презентаций представила различные варианты привлечения ланкийских работников на российский рынок труда, а интерес к сотрудничеству проявили крупные местные компании. Отмечается, что сотрудникам предложат организованный набор с комплексным пакетом услуг, включающим проверку навыков, обучение русскому языку и последующее тестирование.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы одним из основных ограничений для развития экономики России. Нехватку сотрудников в стране президент РФ Владимир Путин оценивал в 2,5 миллиона человек. В свою очередь глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказывал, что обеспечить потребности России в качественных кадрах поможет появление профессионалов из стран БРИКС, которые будут работать в том числе в удаленном формате.