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15:23, 5 июля 2024Наука и техника

Российские войска ПВО адаптируются для противодействия ракетам

Семенов: войска ПВО адаптируются для противодействия ракетам противника
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) оперативно адаптируют зенитные ракетные комплексы для противодействия ракетным ударам противника. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, передает ТАСС.

«В условиях все большего применения ВСУ современных ракетных средств поражения производства стран НАТО войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируют системы ПВО для противодействия ракетным ударам противника», — сказал он.

По словам заместителя главкома ВКС, с первых дней спецоперации боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия противнику.

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