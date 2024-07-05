Российские войска ПВО адаптируются для противодействия ракетам

Семенов: войска ПВО адаптируются для противодействия ракетам противника

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) оперативно адаптируют зенитные ракетные комплексы для противодействия ракетным ударам противника. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, передает ТАСС.

«В условиях все большего применения ВСУ современных ракетных средств поражения производства стран НАТО войска ПВО незамедлительно вырабатывают способы и адаптируют системы ПВО для противодействия ракетным ударам противника», — сказал он.

По словам заместителя главкома ВКС, с первых дней спецоперации боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия противнику.

Ранее в июле стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения и коррекции полета американской баллистической ракеты ATACMS. Компоненты ракеты изучат.