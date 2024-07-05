Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
Сегодня
13:00 (Мск)
Эмма Наварро
Уимблдон (ж)
Ян-Леннард Штруфф
Сегодня
15:00 (Мск)
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
Сегодня
13:00 (Мск)
Паула Бадоса
Уимблдон (ж)
Испания
Сегодня
19:00 (Мск)
Германия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/4 финала
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Тальерес
Winline Летний Кубок РПЛ
Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/4 финала
13:14, 5 июля 2024Спорт

Российскую теннисистку отговорили ехать на Олимпийские игры

Тарпищев заявил, что кто-то отговорил теннисистку Калинскую ехать на Олимпиаду

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о решении Анны Калинской пропустить Олимпийские игры-2024. Его слова приводит ТАСС.

Тарпищев заявил, что кто-то отговорил Калинскую ехать на Игры, и он сожалеет из-за ее решения. «Она была очень расстроена, когда после Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева ее обошла по рейтингу и она не попала на Олимпиаду. А потому вдруг, когда все сложилось, расхотела ехать. За две недели мнение кардинально поменялось», — рассказал глава ФТР, добавив, что спортсменка могла хорошо сыграть в Париже.

29 июня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новый список допущенных к участию в Играх-2024 россиян, состоящий из восьми атлетов. В него входила и Калинская.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Россию

      В МИД прокомментировали планы Армении о смене посла в России

      Стилистка назвала замену откровенной концертной одежде Бузовой

      Белорусский полковник оценил ситуацию на границе с Украиной

      Прокурор предложил наказание для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

      ФСБ задержала россиянина за призывы к свержению власти

      Крокодил-людоед набросился на 12-летнюю девочку и съел ее

      Российскую теннисистку отговорили ехать на Олимпийские игры

      Защита ознакомилась с материалами дела королевы марафонов Блиновской

      Представлены новые данные об уровне доверия россиян Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше