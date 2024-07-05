Российскую теннисистку отговорили ехать на Олимпийские игры

Тарпищев заявил, что кто-то отговорил теннисистку Калинскую ехать на Олимпиаду

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о решении Анны Калинской пропустить Олимпийские игры-2024. Его слова приводит ТАСС.

Тарпищев заявил, что кто-то отговорил Калинскую ехать на Игры, и он сожалеет из-за ее решения. «Она была очень расстроена, когда после Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева ее обошла по рейтингу и она не попала на Олимпиаду. А потому вдруг, когда все сложилось, расхотела ехать. За две недели мнение кардинально поменялось», — рассказал глава ФТР, добавив, что спортсменка могла хорошо сыграть в Париже.

29 июня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новый список допущенных к участию в Играх-2024 россиян, состоящий из восьми атлетов. В него входила и Калинская.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

