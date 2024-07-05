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18:03, 5 июля 2024Спорт

Тарасова оценила возможное соревнование между Ягудиным и Плющенко

Тарасова заявила, что хотела бы увидеть противостояние Ягудина и Плющенко

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возможное соревнование между олимпийскими чемпионами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что хотела бы увидеть их противостояние, и затруднилась ответить, кого считает фаворитом. «Уверена, любой человек, который хоть немного следит за фигурным катанием, с удовольствием посмотрел бы на такую дуэль. Если договорятся, все будут только рады», — сказала Тарасова.

Ранее Плющенко заявил, что готов соревноваться с Ягудиным за десять миллионов рублей. Его оппонент ответил, что согласен поучаствовать за пять миллионов.

На зимних Олимпийских играх 2002 года Ягудин завоевал золотую медаль, а Плющенко стал серебряным призером. Тренером Ягудина на тех соревнованиях была Тарасова.

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      Алексей Гусев
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