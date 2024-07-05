Ягудин ответил назвавшему сумму для соревнования Плющенко

Фигурист Алексей Ягудин заявил, что готов к состязанию с Плющенко

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в своем Telegram-канале ответил двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, назвавшему сумму для проведения совместного соревнования.

Спортсмен заявил, что готов к состязанию. «Если что, мне и пятерки (тысяч евро — прим. "Ленты.ру") достаточно. Ну как обычно. Первый канал, организуете?» — написал Ягудин.

Ранее Плющенко назвал сумму для проведения соревнования с Ягудиным. Плющенко заявил, что готов соревноваться с Ягудиным за десять миллионов рублей.

9 марта Ягудин второй раз подряд одержал победу в турнире по шоу-программам «Русский вызов». В качестве призовых он получил пять миллионов рублей. После этого появилась информация о том, что в следующем сезоне шоу-программ возможно соперничество между Ягудиным и Плющенко.