В Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев

Yle: комитет парламента Финляндии одобрил закон о выдворении беженцев

Конституционный комитет парламента Финляндии одобрил закон о выдворении беженцев после повторного рассмотрения. Об этом сообщает Yle.

«Окончательное голосование в парламенте по закону состоится на следующей неделе», — пишет издание.

Отмечается, что комитет по конституционным вопросам финского парламента «внес необходимые изменения» в законопроект.

21 мая власти страны внесли на рассмотрение финского парламента закон «О выдворении». Уточняется, что документ, подготовленный правительством, предлагает принять закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен рассказала, что в соответствии с законопроектом выдворение нелегальных беженцев на территорию России будет происходить в том числе без согласия Москвы.