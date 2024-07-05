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20:09, 5 июля 2024Мир

В Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев

Yle: комитет парламента Финляндии одобрил закон о выдворении беженцев

Фото: Khalid al Mousily / Reuters

Конституционный комитет парламента Финляндии одобрил закон о выдворении беженцев после повторного рассмотрения. Об этом сообщает Yle.

«Окончательное голосование в парламенте по закону состоится на следующей неделе», — пишет издание.

Отмечается, что комитет по конституционным вопросам финского парламента «внес необходимые изменения» в законопроект.

21 мая власти страны внесли на рассмотрение финского парламента закон «О выдворении». Уточняется, что документ, подготовленный правительством, предлагает принять закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен рассказала, что в соответствии с законопроектом выдворение нелегальных беженцев на территорию России будет происходить в том числе без согласия Москвы.

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      Виктория Кондратьева
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