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18:04, 5 июля 2024Наука и техника

В России рассказали о дополнительной защите отремонтированных БМП-2

«Высокоточка»: отремонтированные БМП-2 оснащают средствами РЭБ и допзащитой

Фото: Александр Река / ТАСС

Восстановленные боевые машины пехоты БМП-2 в ходе капитального ремонта оснащают комплектами дополнительной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

Отмечается, что губернатор Амурской области Василий Орлов посетил 560-й Бронетанковый ремонтный завод холдинга «Высокоточные комплексы». В сообщении подчеркнули, что за прошлый год предприятие более чем в семь раз нарастило объем выпуска отремонтированных БМП-2.

«Завод опережающими темпами сдает БМП-2 по графику поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в текущем году. Специалисты оснащают боевые машины пехоты комплектами дополнительной защиты и средствами РЭБ», — говорится в сообщении.

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В июне стало известно, что БМП-3 начали серийно оснащать системами локального подавления линий управления дронами.

В декабре прошлого года холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что Вооруженные силы России с опережением получили все модернизированные БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». БМП-2М вооружены автоматической пушкой, пулеметом, гранатометом и противотанковыми ракетами «Корнет».

ЖЗЛ
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