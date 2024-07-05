В России заочно осудили отца украинского депутата за нападение во Львове

Мосгорсуд заочно дал 8 лет отцу экс-депутата Рады Парасюка за нападение

Мосгорсуд вынес заочный приговор Зиновию Парасюку — отцу бывшего депутата Рады Украины Владимира Парасюка (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за участие в нападении на консульство России во Львове. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый осужден на восемь лет лишения свободы.

В сентябре 2023 года Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела Парасюка-младшего. Ему заочно было предъявлено обвинение по статьям 360 («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения») и 329 («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации») УК РФ. Украинский депутат объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в марте 2016 года отец и сын Парасюк приняли участие в нападении на российское Генконсульство во Львове. Депутат незаконно проник на территорию российского представительства, где сорвал с флагштока флаг Российской Федерации, вынес его к митингующим и растоптал ногами. При этом Парасюк публично призывал к насилию над сотрудниками и к повреждению здания.