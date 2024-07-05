В США вооруженные мужчины попытались ограбить туристку и сбили ее машиной

Associated Press: туристка подверглась ограблению в Калифорнии и не выжила

В США туристка из Новой Зеландии подверглась ограблению в торговом центре и не выжила. Об этом сообщило агентство Associated Press.

2 июля 68-летняя Патрисия Маккей вместе с мужем прогуливалась по магазинам в городе Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. Внезапно трое вооруженных мужчин с пистолетом напали на нее и попытались ограбить. Они вытащили пожилую женщину на улицу, где ее сбил третий преступник на машине. Затем злоумышленники скрылись.

Полицейские стали преследовать мужчин по автомагистрали и в итоге смогли задержать их. По данным правоохранителей, в ходе ограбления один из преступников трижды выстрелил из пистолета, но никто не пострадал. При этом Маккей не выжила.

В Барселоне колумбийский турист получил удар ножом в горло при попытке защитить сестру от ограбления. В результате полученных травм он не выжил.