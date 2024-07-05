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20:22, 5 июля 2024Ценности

Внешность 59-летней Моники Белуччи раскритиковали в сети фразой «возраст берет верх»

Фото: Steve Marcus / Reuters

Итальянскую актрису и модель Монику Беллуччи раскритиковали в сети фразой «возраст берет верх». Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

59-летняя знаменитость вышла в свет с возлюбленным, режиссером Тимом Бертоном, в Риме, Италия. Так, звезды посетили церемонии вручения кинопремии Globo d'Oro Awards.

Для данного мероприятия Белуччи выбрала черное платье, колготки и прозрачный плащ, завершив образ солнцезащитными очками. В то же время ее спутник надел классический черный костюм, рубашку в горох, галстук и ботинки в тон.

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Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом. «Она всегда носит черные непрозрачные колготки и большие солнцезащитные очки... Похоже, ей не хватает уверенности в себе. И у нее может быть парик», «Выглядят так, будто они проходят прослушивание для фильма ужасов», «Жаль, что возраст берет над ней верх, она была одной из самых красивых женщин», «Моника, очевидно, выдохлась», — высказались они.

В феврале Моника Белуччи снялась в откровенном наряде для обложки Vogue. Знаменитость позировала перед фотографом в пальто люксового бренда YSL длины макси, демонстрируя кружевные чулки марки Falke.

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      Екатерина Ештокина
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