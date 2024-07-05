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01:01, 5 июля 2024Ценности

Звезда «Твин Пикса» показала фигуру в бикини на яхте

54-летняя актриса Хизер Грэм показала фигуру в белом бикини

Фото: @imheathergraham

Американская актриса Хизер Грэм показала фигуру в купальнике на яхте на новых снимках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 54-летняя звезда популярного телесериала «Твин Пикс» предстала перед камерой в белом бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок. При этом она продемонстрировала подтянутое тело в кубиками пресса. Вдобавок звезда распустила волосы, а в качестве аксессуаров использовала солнцезащитные очки.

Ранее звезда «Твин Пикса» удивила фанатов моложавой внешностью. Она была запечатлена в джинсовом мини-комбинезоне розового цвета и черных солнцезащитных очках.

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      Екатерина Ештокина
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