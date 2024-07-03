54-летняя звезда «Твин Пикса» удивила фанатов моложавой внешностью

Американская актриса Хизер Грэм поделилась новыми снимками с отдыха во Франции и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 54-летняя звезда популярного телесериала «Твин Пикс» запечатлела в джинсовом мини-комбинезоне розового цвета и черных солнцезащитных очках. Кроме того, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в белом платье с открытыми плечами, а также в топе и облегающих джинсах, оформленных леопардовым принтом.

Поклонники, в свою очередь, оценили моложавую внешность артистки в комментариях под постом. «Ты вообще не стареешь! Потрясающе выглядишь!», «Она выглядит лучше, чем современные 21-летние девушки», «Ты прекрасна», «Красотка», «Твоей молодости и красоте можно только завидовать», — писали они.

В апреле Хизер Грэм показала откровенные фото с пляжного отдыха в Мексике. На опубликованных кадрах актриса позировала в белом бикини, выполненном из фактурной ткани.